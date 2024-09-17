Сбер покажет свои инновации на Чемпионате высоких технологий

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Сбер стал генеральным спонсором Чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде 17-21 сентября. На мероприятии банк представит свои инновационные разработки в сфере образования и технологий искусственного интеллекта.

Так, гости стенда Сбера увидят возможности Умного дома Sber. Управлять им можно голосом, с помощью приложения и умных устройств Sber с виртуальным ассистентом Салют. Здесь же можно будет познакомиться с умным телевизором Sber.

Посетители познакомятся с нейросетевой моделью Сбера GigaChat и смогут выпустить моментальную банковскую карту с уникальным изображением от нейросети Kandinsky.

Еще один сервис Сбера – Атлас профессий поможет участникам чемпионата определить наиболее подходящую профессию. После прохождения теста можно поискать подходящую стажировку в Сбере и посмотреть список доступных вакансий. В лаундж-зоне Сбера будет комфортно отдыхать и работать, заряжать свои девайсы и пить кофе, а также можно будет выиграть приз.

Также на стенде Сбера пройдут питч-сессии от команды «Школы 21», которые расскажут о преимуществах обучения в школе. Директор «Школы 21» Александр Федяков примет участие в панельном заседании чемпионата «Стратегия технологического лидерства: синергия инноваций, образования и бизнеса» и в панельной дискуссии «Трансформация профессионального образования в эпоху инноваций». Директор кампуса школы в Великом Новгороде Андрей Латышев выступит сразу на трех дискуссиях, посвященных геймификации в обучении, путешествию в мир искусственного интеллекта, а также в стратегической сессии экспертов чемпионата, модераторов и отраслевых компаний. Запланированы два открытых вечера «Мир будущего: как мы будем жить в 2050 году» и круглый стол «Цифровая экономика и развитие человеческого капитала Новгородской области».

21 сентября с участием губернатора Новгородской области Андрея Никитина отметят день рождения кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде и откроют детскую художественную выставку «Новгород 2054: связь времен». Участники мероприятия смогут получить банковскую карту от Сбера с представленными на выставке работами детей. Каждый день в кампусе школы будут проходить экскурсии для учащихся среднего профессионального образования, здесь же пройдут обучение волонтеры чемпионата.

«Разработка продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта и их внедрение во всех сферах – приоритетное направление для Сбера, – отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка. – Нашими умными устройствами и нейросетями пользуются миллионы людей, которые решают с их помощью не только бытовые, но и профессиональные задачи. Создавать такие решения могут только талантливые люди, и поэтому мы уделяем особое внимание IT-образованию. «Школа 21» от Сбера готовит цифровых инженеров мирового уровня уже в 13 городах России. Проект быстро масштабируется, кампусы появляются по всей стране. Чемпионат высоких технологий помогает открывать новые таланты и давать старт новым проектам, поэтому мы с радостью поддержали это мероприятие и желаем новых знаний и достижений всем его участникам».