Подозреваемый в покушении на Трампа ночевал в казармах ВСУ во время поездки в Киев — Time

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, ночевал в украинских казармах во время своих поездок на Украину. Об этом во вторник сообщил журнал Time со ссылкой на знакомых Рута.

По словам одного из источников, Рут «по сути был бездомным» в Киеве и иногда останавливался на «базах или в казармах украинских военных частей». Также источники указали на эксцентричное поведение подозреваемого в Киеве.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) информировала, что подозреваемый несколько раз связывался с ВСУ.