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НОВОСТИ

Первая российская турбина большой мощности ГТД-110М в составе ТЭС «Ударная» вышла на максимальную мощность

14:10 18.09.2024

Компания «Технопромэкспорт» (входит в Ростех) успешно завершила комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. В его составе впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). Об этом сообщили в госкорпорации.

Оборудование энергоблока прошло комплексные испытания и отработало 72 часа на максимальной нагрузке, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны. Все заявленные технические характеристики были подтверждены.

«Запуск третьего энергоблока ТЭС «Ударная» стал важнейшим шагом в решении задачи достижения технологического суверенитета и энергетической безопасности государства в целом. Корпорация динамично развивает направление энергетического машиностроения и намерена продолжать строительство современных, эффективных и надежных объектов генерации. Задействованная на ТЭС газовая турбина ГТД-110М создана на замену импортным агрегатам и является долгожданным генерирующим оборудованием для отечественной энергетики», - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Как отметили в Ростехе, работы были проведены в условиях беспрецедентных санкционных ограничений с применением инновационных отечественных технологических решений. ТЭС «Ударная» является наиболее технически совершенной парогазовой тепловой электростанцией в стране.

Проект особенно важен для Краснодарского края и всего Юга России с учетом стремительного роста потребления электрической энергии и мощности в регионе. Новая ТЭС позволит обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия региона, а также повысит надежность энергосистемы в период максимума нагрузок.

В марте этого года стартовала эксплуатация первого энергоблока ТЭС «Ударная» мощностью 230 МВт. В апреле был запущен аналогичный второй энергоблок.

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