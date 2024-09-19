Спрос на инженеров пусконаладочных работ за год вырос в РФ на 80%, на механиков — на 64%
10:20 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос на инженеров пусконаладочных работ (ПНР) на фоне дефицита кадров в России вырос на 80% за год, также средние предлагаемые зарплаты для таких специалистов в отраслях обрабатывающей промышленности увеличились на 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.
Ранее в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров сообщили, что в РФ сохраняется значительный дефицит кадров, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Вместе с тем рост зарплат в последние месяцы замедлился, но потребительская активность по-прежнему находится на высоком уровне.
Согласно данным исследования, в сфере промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих число вакансий от работодателей выросло на 23%, а средние предлагаемые зарплаты на 32% (до 94,6 тыс. рублей). В отрасли лесной промышленности и деревообработки спрос увеличился на 12% (зарплаты — на 22%, до 74,2 тыс. рублей), в отрасли металлургии и металлообработки — на 15% (зарплаты — на 23%, до 98,7 тыс. рублей), в сфере продуктов питания — на 17% (зарплаты — на 26%, до 64,9 тыс. рублей), в сфере товаров народного потребления (непищевых) — на 7% (зарплаты — на 23%, до 65,7 тыс. рублей), и в отрасли химического производства и удобрений — на 14% (зарплаты — на 21%, до 70,3 тыс. рублей).
Если говорить в разрезе профессий, то больше всего за год спрос вырос на инженеров пусконаладочных работ (ПНР) — на 80%. Также значительно выросло число вакансий для механиков — на 64%, лаборантов — на 59%, мастеров по ремонту оборудования — на 58%, и монтажников — на 45%.
Наибольший рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован для сварщиков — на 34%, токарей — на 32%, монтажников — на 28%, и операторов производственной линии — на 26%.
НОВОСТИ
- 10:05 19.09.2024
- 2,96 млн микрозаймов было выдано в августе 2024 года — НБКИ
- 10:00 19.09.2024
- Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина не раскаялся в содеянном
- 09:32 19.09.2024
- Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля
- 09:20 19.09.2024
- США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ — источник
- 09:18 19.09.2024
- Сбер: Зеленые технологии – одно из перспективных направлений для женской карьеры
- 09:05 19.09.2024
- Израиль считает, что реальное число погибших Ливане в несколько раз выше — СМИ
- 09:00 19.09.2024
- После перестановок в ЕК фон дер Ляйен получит неограниченный контроль над политикой ЕС - Politico
- 22:30 18.09.2024
- Власти ФРГ решили приостановить выдачу лицензий на экспорт оружия в Израиль - СМИ
- 22:00 18.09.2024
- Сотрудники Пентагона, предположительно обучавшие бойцов ВСУ, могли нарушить закон Лихи – генеральная инспекция
- 21:40 18.09.2024
- Генштаб армии Израиля утвердил план обороны и наступлений на севере страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать