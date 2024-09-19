Спрос на инженеров пусконаладочных работ за год вырос в РФ на 80%, на механиков — на 64%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на инженеров пусконаладочных работ (ПНР) на фоне дефицита кадров в России вырос на 80% за год, также средние предлагаемые зарплаты для таких специалистов в отраслях обрабатывающей промышленности увеличились на 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.

Ранее в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров сообщили, что в РФ сохраняется значительный дефицит кадров, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Вместе с тем рост зарплат в последние месяцы замедлился, но потребительская активность по-прежнему находится на высоком уровне.

Согласно данным исследования, в сфере промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих число вакансий от работодателей выросло на 23%, а средние предлагаемые зарплаты на 32% (до 94,6 тыс. рублей). В отрасли лесной промышленности и деревообработки спрос увеличился на 12% (зарплаты — на 22%, до 74,2 тыс. рублей), в отрасли металлургии и металлообработки — на 15% (зарплаты — на 23%, до 98,7 тыс. рублей), в сфере продуктов питания — на 17% (зарплаты — на 26%, до 64,9 тыс. рублей), в сфере товаров народного потребления (непищевых) — на 7% (зарплаты — на 23%, до 65,7 тыс. рублей), и в отрасли химического производства и удобрений — на 14% (зарплаты — на 21%, до 70,3 тыс. рублей).

Если говорить в разрезе профессий, то больше всего за год спрос вырос на инженеров пусконаладочных работ (ПНР) — на 80%. Также значительно выросло число вакансий для механиков — на 64%, лаборантов — на 59%, мастеров по ремонту оборудования — на 58%, и монтажников — на 45%.

Наибольший рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован для сварщиков — на 34%, токарей — на 32%, монтажников — на 28%, и операторов производственной линии — на 26%.