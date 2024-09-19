ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении
16:00 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за минувшие сутки отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу Российской Федерации на курском направлении, заявили в Минобороны РФ.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:32 19.09.2024
- ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли почти 15 тыс. человек
- 16:14 19.09.2024
- Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024
- 16:12 19.09.2024
- Сербия стремится к стратегическому партнерству с США — глава МИД
- 15:32 19.09.2024
- Климатические изменения грозят новыми болезнями и ростом смертности — представитель ВОЗ
- 15:12 19.09.2024
- 25 человек погибли, 608 пострадали в результате второй серии взрывов в Ливане
- 15:00 19.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и танк — МО РФ
- 14:32 19.09.2024
- ЕС может объявить Apple о необходимости открыть операционную систему iPhone — Bloomberg
- 14:12 19.09.2024
- Теракт в отношении Татарского и покушение на Прилепина финансировались из одного источника
- 14:00 19.09.2024
- Силы ПВО РФ за сутки сбили 41 украинский беспилотник
- 13:32 19.09.2024
- Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать