ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу Российской Федерации на курском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнили в ведомстве.