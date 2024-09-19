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НОВОСТИ

ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении

16:00 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу Российской Федерации на курском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнили в ведомстве.

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