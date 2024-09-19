Илан Шор: Санду сдает армию Молдовы в распоряжение немцам
19:15 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Майя Санду вопреки прописанному в Конституции нейтралитету приглашает в страну войска НАТО. С таким обвинением выступил лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор, комментируя начавшиеся переговоры о размещении в стране консультативной группы армии Германии.
«Санду сдает армию Молдовы в распоряжение немцам <…> Кишиневские власти сделали Молдову участницей программы Германии по оснащению иностранных вооруженных сил. Это подразумевает и оснащение беспилотниками, и ремонт складов для (натовских) боеприпасов. При этом напоминаю: Молдова по Конституции — нейтральное государство», — написал Шор в своем телеграм-канале.
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