Илан Шор: Санду сдает армию Молдовы в распоряжение немцам

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду вопреки прописанному в Конституции нейтралитету приглашает в страну войска НАТО. С таким обвинением выступил лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор, комментируя начавшиеся переговоры о размещении в стране консультативной группы армии Германии.

«Санду сдает армию Молдовы в распоряжение немцам <…> Кишиневские власти сделали Молдову участницей программы Германии по оснащению иностранных вооруженных сил. Это подразумевает и оснащение беспилотниками, и ремонт складов для (натовских) боеприпасов. При этом напоминаю: Молдова по Конституции — нейтральное государство», — написал Шор в своем телеграм-канале.