Еврокомиссия предоставит Украине кредит в 35 млрд евро

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро в рамках договоренностей стран G7. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один важный вклад ЕС в восстановление Украины», — написала она в соцсети X.