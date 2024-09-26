Минцифры рекомендовало пользователям сервисов Google в РФ создать резервные копии данных

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы. Об этом говорится в сообщении министерства.

В Минцифры подтвердили, что Google ограничила создание новых аккаунтов на российские номера, а операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества смс, отправляемых компанией российским пользователям. «Минцифры рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы», — отмечается в сообщении.