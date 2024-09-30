Призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения призывных комиссий — Генштаб

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения, принятые призывными комиссиями, в осеннюю призывную компанию можно будет обжаловать в досудебном порядке. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями, — сказал он в ходе брифинга. — Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала „Госуслуги“. Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина».