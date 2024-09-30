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В Великобритании закрыта последняя угольная электростанция

21:40 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последняя угольная электростанция, продолжавшая работу в Великобритании, была закрыта 30 сентября. Как отметил замминистра энергетики страны Майкл Шенкс, это произошло спустя 142 года после открытия первой из них.

«С учетом того, что вся сила Британии основывалась на угле, это поистине знаменательный день», — заявил вещательной корпорации Би-би-си экс-глава министерства окружающей среды (1993-1997) член Палаты лордов Джон Гаммер.

Электростанция в городе Рэтклифф-он-Сор (графство Ноттингемшир), работавшая с 1968 года, закрылась на год раньше первоначально запланированного срока. Таким образом Великобритания стала первым членом Группы семи (G7), полностью прекратившим использование угля для производства электроэнергии. Германия намеревается сделать это к 2038 году, Канада — к 2030 году, а Италия — к концу 2025 года, исключая остров Сардиния.

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