Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием БПЛА
12:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.
Как отметил Сариа в эфире принадлежащего «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah, сформированные мятежниками ВВС «нанесли удар по военной цели израильского противника» в Тель-Авиве с использованием БПЛА. Хуситы также запустили четыре беспилотника, нацеленных «на военные объекты» в Эйлате.
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