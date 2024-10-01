Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием БПЛА

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

Как отметил Сариа в эфире принадлежащего «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah, сформированные мятежниками ВВС «нанесли удар по военной цели израильского противника» в Тель-Авиве с использованием БПЛА. Хуситы также запустили четыре беспилотника, нацеленных «на военные объекты» в Эйлате.