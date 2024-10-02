Премьер Британии заявил о желании вернуться к стабильным отношениям с ЕС
17:40 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в Лондоне хотят вернуться к стабильным и позитивным отношениям с Европейским союзом. Об этом он сообщил по прибытии в Брюссель для переговоров с руководством ЕС.
«Я твердо верю в то, что британский народ хочет вернуться к прагматичному, разумному лидерству, когда речь заходит об отношениях с нашими ближайшими соседями, чтобы Brexit работал и отвечал нашим интересам, хочет найти возможность подхлестнуть экономический рост, укрепить нашу безопасность и вместе бороться с такими проблемами, как незаконная миграция и изменение климата», — сказал он во время совместного пресс-подхода с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«В опасные времена мы обязаны работать сообща над сохранением стабильности и безопасности», — добавил британский премьер применительно к конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине. «Мы полны решимости вернуть наши отношения на стабильную, позитивную основу», — заявил Стармер. В свою очередь, Урсула фон Лер Ляйен выразила надежду на тесное сотрудничество с Великобританией, в том числе по поддержке Украины.
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