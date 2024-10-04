Почти каждый второй получатель гражданского пособия в ФРГ не имеет немецкого паспорта
14:32 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно каждый второй получатель гражданского пособия (Bürgergeld, «бюргергельд») в Германии не имеет немецкого паспорта. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW).
По его информации, в общей сложности приблизительно из 5,6 млн получателей базового пособия в мае 2,7 млн были иностранцами. «Тот факт, что почти половина получателей гражданского пособия сейчас не имеют немецкого паспорта, доказывает провал германской политики в области миграции и интеграции и способствует тому, что Bürgergeld становится все более непопулярным», — заявила DPA лидер BSW Сара Вагенкнехт.
Она дала правительству ФРГ «печальную оценку», поскольку в мае более 700 тыс. украинцев и свыше 700 тыс. человек из Сирии и Афганистана получили гражданское пособие «вместо того, чтобы обеспечить свой доход собственным трудом». «Сильное социальное государство работает только в том случае, если не все могут иммигрировать в него», — констатировала депутат.
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