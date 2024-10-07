Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на Украине - Вучич

10:05 Источник: Газета.Ru

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на ситуации в Украине, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, западные страны будут вкладывать значительные ресурсы в Ближний Восток, что повлияет на поддержку Украины. Вучич предположил, что финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше для сохранения Израиля. Президент Сербии также считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинский конфликт и вовсе может завершиться, так как боевые действия «никому в мире не выгодны».

При этом 27 сентября Вучич заявил, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. "Газета.Ру"