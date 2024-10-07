В Сумах на севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север».

«Сумы. <…> Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении на странице командования в соцсети.

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, в Сумской области воздушная тревога объявлялась в ночь на 7 октября. Сегодня режим предупреждения об угрозе с воздуха в регионе вводился дважды.