В ЕС нет согласия по новому пакету санкций против РФ — Минфин Венгрии
12:05 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Евросоюзе нет согласия по поводу нового 15-го пакта санкций против России, дискуссия по этой теме отложена как минимум до ноября, сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембург. Его выступление транслировала пресс-служба Совета ЕС.
«Что касается темы санкций, консенсуса на сегодня нет. Вероятно, в ноябре мы вернемся к этому вопросу», — сказал Варга, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что сегодня министры будут, в частности, обсуждать подготовку выделения Украине кредита на 50 млрд евро, под гарантии доходов от реинвестирования замороженных активов ЕС. Этот кредит Еврокомиссия планировала согласовать еще летом.
НОВОСТИ
- 13:05 08.10.2024
- Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в сфере машинного обучения
- 13:00 08.10.2024
- В 2024 году на Северном Кавказе совершено 6 терактов — НАК
- 12:32 08.10.2024
- Турция является настоящей целью Израиля — соратник Эрдогана
- 12:20 08.10.2024
- Алиев прибыл в Кремль, где пройдут его двусторонние переговоры Путиным
- 12:00 08.10.2024
- ЕС едва ли удастся добиться от стран Персидского залива осуждения СВО — портал
- 11:32 08.10.2024
- Китай введет пошлины на бренди из Евросоюза в ответ на протекционизм ЕС
- 11:20 08.10.2024
- Израиль начал ограниченные операции против «Хезболлах» на юго-западе Ливана — ЦАХАЛ
- 11:05 08.10.2024
- Страны ЕС настаивают на ужесточении мер борьбы с нелегальной миграцией — FT
- 11:00 08.10.2024
- Курс юаня на Мосбирже перешел к росту до 13,537 руб.
- 10:32 08.10.2024
- СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре с целью захвата власти и экстремизме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать