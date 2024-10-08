В ЕС нет согласия по новому пакету санкций против РФ — Минфин Венгрии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Евросоюзе нет согласия по поводу нового 15-го пакта санкций против России, дискуссия по этой теме отложена как минимум до ноября, сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембург. Его выступление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

«Что касается темы санкций, консенсуса на сегодня нет. Вероятно, в ноябре мы вернемся к этому вопросу», — сказал Варга, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что сегодня министры будут, в частности, обсуждать подготовку выделения Украине кредита на 50 млрд евро, под гарантии доходов от реинвестирования замороженных активов ЕС. Этот кредит Еврокомиссия планировала согласовать еще летом.