Большинство испанцев считают, что в стране слишком много иммигрантов — опрос
13:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство испанцев выразили мнение, что в королевстве насчитывается слишком много иммигрантов. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного газетой El País.
Респондентов спросили, что они думают о числе лиц из других стран, проживающих в настоящее время в Испании. 57,2% сказали, что их слишком много, 25,5% опрошенных считают количество соразмерным, 4,1% ответили, что их слишком мало, а 13,1% не смогли дать ответ. Кроме того, 74,8% опрошенных связали миграцию с каким-либо негативным концептом: с отсутствием безопасности, перегрузкой государственных услуг и ресурсов, преступностью, безработицей и другим.
Опрос проводился с 25 по 27 сентября 2024 года. В нем приняло участие около 2 тыс. человек.
Согласно данным национального института статистики, в Испании с населением 48,8 млн человек проживает 9 млн лиц, родившихся за рубежом. В сентябре центр социологических исследований королевства представил данные опроса, где испанцев спросили, что сейчас является основной проблемой для страны. Самым популярным ответом стала иммиграция.
По данным МВД, с января по сентябрь в Испанию смогли попасть более 42,2 тыс. нелегальных мигрантов по сравнению с 26,5 тыс. за аналогичный период 2023 года.
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