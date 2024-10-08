Япония проводит независимую политику в отношении РФ, а не следует за США — глава МИД
16:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии проводит политику в отношении России в связи с ситуацией на Украине на основе своих собственных решений, а не прислушивается к США. Об этом заявил глава японского МИД Такэси Ивая, отвечая на вопрос журналиста о том, не следует ли Токио проводить независимую политику.
«Это собственное решение нашей страны, это не [значит, что] мы прислушались к тому, что говорят США», — сказал он, повторив позицию Токио о «недопустимости попыток силового изменения статус-кво где бы то ни было».
Задавший вопрос журналист отметил, что предшественники Иваи на посту главы МИД, в том числе экс-министр Ёко Камикава и нынешний генсек кабмина Ёсимаса Хаяси, не признавали притеснение русского населения на востоке Украины на протяжении восьми лет до начала специальной военной операции. В этой связи он поинтересовался позицией нового руководителя министерства и спросил, не стоит ли Японии проводить независимую политику для достижения мира, а не «подчиняться США».
Ивая в ответ сказал, что «конечно, у России есть свои заявления», однако высказал мнение, что какими бы они ни были, действия Москвы недопустимы. Он также повторил, что Японии «необходимо продолжать оказывать поддержку Украине».
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