Оскорбления вошли в практику западного истеблишмента — Песков о словах Харрис

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оскорбительная риторика вошла в практику политического истеблишмента Запада. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления со стороны вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Это такая практика политического истеблишмента [США]», — дал характеристику представитель Кремля.

Харрис вслед за президентом США Джо Байденом выступила с оскорбительными заявлениями в адрес президента РФ. Рассуждая о неподтвержденных со стороны Москвы утверждениях журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, Харрис использовала слова «диктатор-убийца».