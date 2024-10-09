Оскорбления вошли в практику западного истеблишмента — Песков о словах Харрис
16:12 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оскорбительная риторика вошла в практику политического истеблишмента Запада. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления со стороны вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина.
«Это такая практика политического истеблишмента [США]», — дал характеристику представитель Кремля.
Харрис вслед за президентом США Джо Байденом выступила с оскорбительными заявлениями в адрес президента РФ. Рассуждая о неподтвержденных со стороны Москвы утверждениях журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, Харрис использовала слова «диктатор-убийца».
НОВОСТИ
- 16:00 09.10.2024
- Запад поставил перед собой задачу удушить Россию и Белоруссию — Лукашенко
- 15:32 09.10.2024
- Называть мужчину «лысым» — это сексуальное домогательство, постановил английский суд
- 15:12 09.10.2024
- Система укреплений на востоке Польши будет завершена через четыре года — Минобороны
- 15:01 09.10.2024
- На берегу Байкала впервые прошли соревнования сотрудников «Роснефти» по спортивному туризму
- 15:00 09.10.2024
- Потери ВСУ на курском направлении с начала боев превысили 21 350 военных
- 14:32 09.10.2024
- В Эстонии скроют надпись на монументе о советских воинах-освободителях
- 14:12 09.10.2024
- БРИКС для Сербии является альтернативой ЕС — Вулин
- 14:00 09.10.2024
- Запад пытается разделить сербов и создать нестабильность на Балканах — вице-премьер Сербии
- 13:32 09.10.2024
- Польша в ходе председательства в ЕС будет бороться за ужесточение миграционной политики
- 13:20 09.10.2024
- Франция приняла удар циклона «Кирк», в 34 департаментах введен экстренный уровень угрозы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать