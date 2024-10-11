Собянин: Проект бюджета Москвы сформирован исходя из стратегии до 2030 года
13:09 11.10.2024
Московским правительством одобрен проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, бюджет был сформирован исходя из многих факторов, в частности, из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития мегаполиса на ближайшие 3 года.
«За два предыдущих года столичная экономика в целом прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост, - написал мэр Москвы в Telegram. - Мы можем прогнозировать её развитие на три года вперёд благодаря активному внедрению отечественных технологий, снижению зависимости от импорта оборудования и комплектующих, импортозамещению и высокому уровню занятости населения».
Предполагается, что в 2025 году расходы на выполнение 13 государственных программ Москвы составят 90% расходной части бюджета. Среди основных направлений — развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальная поддержка горожан.
НОВОСТИ
- 14:12 11.10.2024
- Российские морпехи в Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ — силовики
- 14:11 11.10.2024
- Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы
- 14:00 11.10.2024
- Путин на встрече с Пезешкианом отметил рост товарооборота между РФ и Ираном
- 13:32 11.10.2024
- Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море недалеко от города Кюлунгсборн
- 13:12 11.10.2024
- Удар по ядерным объектам Ирана заставит его ускорить их развитие, считают в США — Reuters
- 13:00 11.10.2024
- ВС РФ с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами солдат ВСУ
- 12:32 11.10.2024
- Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана
- 12:20 11.10.2024
- Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
- 12:05 11.10.2024
- Итоговое заявление саммита ВАС не приняли из-за «непримиримых разногласий» — МИД Индии
- 12:00 11.10.2024
- Поездка Зеленского по странам ЕС не принесет ему желаемых результатов, считает Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать