Собянин: Проект бюджета Москвы сформирован исходя из стратегии до 2030 года

13:09

Московским правительством одобрен проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, бюджет был сформирован исходя из многих факторов, в частности, из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития мегаполиса на ближайшие 3 года.

«За два предыдущих года столичная экономика в целом прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост, - написал мэр Москвы в Telegram. - Мы можем прогнозировать её развитие на три года вперёд благодаря активному внедрению отечественных технологий, снижению зависимости от импорта оборудования и комплектующих, импортозамещению и высокому уровню занятости населения».

Предполагается, что в 2025 году расходы на выполнение 13 государственных программ Москвы составят 90% расходной части бюджета. Среди основных направлений — развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальная поддержка горожан.