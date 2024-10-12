В РФ ведется плановая замена кораблей 3-го поколения на подлодки четвертого

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения ведется в настоящее время на Северном флоте. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Севфлота. Командующий подводными силами флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил Белоусову в пункте базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А» о завершении реконструкции причального фронта.

«Также в настоящее время проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения», — отметили в МО РФ.