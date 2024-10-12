ХАМАС хотел атаковать Израиль еще осенью 2022 года — NYT
21:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС хотело совершить атаку на Израиль еще осенью 2022 года, однако перенесло свои планы, так как хотело заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на протоколы встреч руководства ХАМАС, захваченные израильскими военными.
По словам издания, документы были найдены в январе в подземном командном центре движения в Хан-Юнисе и содержат протоколы 10 встреч руководства ХАМАС, в них в числе прочего указывается, что движение с 2021 года намеренно не вступало в крупные конфронтации с Израилем, чтобы усыпить бдительность израильских властей и впоследствии воспользоваться эффектом неожиданности.
Помимо этого, утверждает газета, ХАМАС просил у иранских властей, а также у «Хезболлах» во время атаки нанести удары по израильским объектам. The New York Times заявляет, что иранские власти и «Хезболлах» якобы поддерживали план ХАМАС в принципе, однако просили больше времени на подготовку.
На решение ХАМАС о нападении, указывает издание, повлияло желание не допустить нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
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