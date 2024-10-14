Экономика ФРГ останется в рецессии до конца 2024 года — эксперт

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика ФРГ находится в рецессии и, вероятнее всего, продолжит сокращаться до конца 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика нидерландского банка Rabobank Эрика-Яна ван Харна.

«Нет никаких явных признаков изменения [тренда на сокращение экономики ФРГ]. Лучшим сценарием на данный момент остается достижение ею дна», — приводит оно слова эксперта. Другие опрошенные Bloomberg экономисты сходятся во мнении о том, что германская экономика переживает «умеренную рецессию». По их оценкам, ВВП страны по итогам третьего квартала года сократится на 0,1%, продолжив тенденцию второго квартала. Агентство отмечает, что причинами пессимистичных прогнозов стали нехватка рабочей силы, отсутствие поставок российских энергоносителей, сокращение расходов крупнейшими компаниями в промышленности ФРГ, а также падение спроса на экспорт из ЕС в Китае.

На этом фоне агентство напоминает, что в 2023 году ФРГ стала единственной страной G7, экономика которой сократилась. Так, в прошлом году спад ее экономики составил 0,3%. При этом на 2025 год эксперты прогнозируют небольшой рост ВВП ФРГ — на 0,8%.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. Ранее ведущие экономические институты Германии скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики страны в текущем году. По их данным, ВВП ФРГ сократится на 0,1%. ВВП Германии во втором квартале текущего года с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. До этого Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году на 0,3 процентного пункта, до 0,2%.