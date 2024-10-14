Главы МИД ЕС рассмотрят поставки ПВО Украине, решение не гарантировано — Боррель
11:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге будут вновь обсуждать возможности поставок новых средств ПВО Киеву в преддверии зимы, однако принятие решений не гарантировано, поскольку финансирование по линии Еврофонда мира остается блокировано. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
«Мы должны наращивать помощь. Это единственное возможное решение с нашей стороны, — заявил Боррель. — Мы будем обсуждать, как разблокировать платежи из Европейского фонда мира (через который финансируются поставки оружия в зону боевых действий — прим.ТАСС), и как увеличить противовоздушные возможности Украины».
Боррель добавил, что главы МИД ЕС заслушают своего «украинского коллегу по ситуации на Украине». «Я надеюсь, что мы сможем принять какие-то решения», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:20 14.10.2024
- Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель
- 12:05 14.10.2024
- Доходы бюджета РФ в 2025 г. будут на 12% выше оценок поступлений 2024 г. — Счетная палата
- 12:00 14.10.2024
- Объем торговли КНР с РФ в январе — сентябре вырос на 2% и составил $180,35 млрд
- 11:32 14.10.2024
- Проект бюджета РФ предполагает ежегодное снижение доли расходов на нацоборону — СП
- 11:05 14.10.2024
- Тело второго горняка обнаружили под завалами на разрезе в Кузбассе без признаков жизни
- 11:00 14.10.2024
- Украину ждет суровая зима в условиях замедления поддержки Запада — WSJ
- 10:32 14.10.2024
- В ЕС возникли острые разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю — Боррель
- 10:24 14.10.2024
- Соцконтракты в 2025 году планируется заключить с 630 тыс. россиян — Котяков
- 10:06 14.10.2024
- Трамп предложил бороться с «внутренним врагом» в США при помощи армии
- 10:00 14.10.2024
- Экономика ФРГ останется в рецессии до конца 2024 года — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать