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Главы МИД ЕС рассмотрят поставки ПВО Украине, решение не гарантировано — Боррель

11:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге будут вновь обсуждать возможности поставок новых средств ПВО Киеву в преддверии зимы, однако принятие решений не гарантировано, поскольку финансирование по линии Еврофонда мира остается блокировано. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Мы должны наращивать помощь. Это единственное возможное решение с нашей стороны, — заявил Боррель. — Мы будем обсуждать, как разблокировать платежи из Европейского фонда мира (через который финансируются поставки оружия в зону боевых действий — прим.ТАСС), и как увеличить противовоздушные возможности Украины».

Боррель добавил, что главы МИД ЕС заслушают своего «украинского коллегу по ситуации на Украине». «Я надеюсь, что мы сможем принять какие-то решения», — сказал он.

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