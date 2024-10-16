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НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбила 3 снаряда HIMARS и 56 украинских беспилотников — МО РФ

13:20 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS, а также 56 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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