Татарстан внес в Госдуму законопроект о дистанционных штрафах для уехавших россиян
15:32 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсовет Татарстана внес в Госдуму доработанный законопроект, который позволит удаленно штрафовать находящихся за рубежом граждан России за публичные действия, направленные против интересов РФ. Законопроектом предусматривается возможность ареста имущества, говорится в пояснительной записке к проекту закона, которая опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
«Законопроектом предлагается распространить предусмотренное частью 3 статьи 1.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП) правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в настоящее время есть примеры, когда в иностранных государствах общественные деятели и активисты ведут деятельность против интересов России. При этом в силу действующего законодательства они не могут быть привлечены к административной ответственности. Разработанные поправки дают возможность привлекать к ответственности дистанционно. В частности, законопроектом предлагается арестовывать имущество лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении. Также законопроектом устанавливаются особенности направления извещений и процессуальных документов лицу, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении. В документе предусмотрены особенности проведения такого дела без участия правонарушителя.
«Принятие соответствующего федерального закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — говорится в документе. Проект получил положительный отзыв правительства РФ.
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