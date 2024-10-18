Системы THAAD станут одной из целей для Ирана в случае атаки со стороны Израиля — Меджлис

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), размещенные в Израиле, станут одной из целей для удара Ирана в том случае, если еврейское государство предпримет попытку атаковать территорию исламской республики. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского Меджлиса (однопалатный парламент) Вахид Ахмади.

«У нас абсолютно точно будет возможность нанести удар по размещенной американцами в Израиле новой системе [THAAD]. Если сионистский режим (Израиль — прим. ТАСС) ответит на нашу ракетную атаку, безусловно американские системы ПРО будут одной из наших целей», — указал парламентарий в интервью порталу Didban Iran.

По его словам, Вашингтон всегда в своих действиях руководствуется экономическими соображениями, и, размещая батареи THAAD в Израиле, Соединенные Штаты «хотят опустошить карманы сионистов». «Тот факт, что США в настоящий момент устанавливают эту систему для оккупационного режима (Израиля — прим. ТАСС), служит еще одним доказательством их грязных намерений», — считает Ахмади.