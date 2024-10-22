ГД ввела наказание до 12 лет лишения свободы за провоз в РФ патогенных биоорганизмов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект поправок к Уголовному кодексу РФ, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Предполагается, что за провоз в РФ патогенных биоорганизмов будет предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Документ внесла в Госдуму в апреле группа парламентариев во главе с вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой и председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В первом чтении законопроект принят в июне.

Изменения вносятся в статью 226.1 УК РФ, которая сегодня устанавливает ответственность за контрабанду, в частности, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его частей, военной техники, боеприпасов и другого вооружения. Действие статьи будет распространено в том числе и на контрабанду патогенных биологических агентов. Перечень таких агентов будет утверждать правительство РФ. При этом санкции не изменятся. Сейчас максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.