ГД ввела наказание до 12 лет лишения свободы за провоз в РФ патогенных биоорганизмов
16:32 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект поправок к Уголовному кодексу РФ, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Предполагается, что за провоз в РФ патогенных биоорганизмов будет предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
Документ внесла в Госдуму в апреле группа парламентариев во главе с вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой и председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В первом чтении законопроект принят в июне.
Изменения вносятся в статью 226.1 УК РФ, которая сегодня устанавливает ответственность за контрабанду, в частности, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его частей, военной техники, боеприпасов и другого вооружения. Действие статьи будет распространено в том числе и на контрабанду патогенных биологических агентов. Перечень таких агентов будет утверждать правительство РФ. При этом санкции не изменятся. Сейчас максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.
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