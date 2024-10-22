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Путин рассказал о разговоре с лидером Бразилии, тот по ВКС поучаствует в саммите БРИКС

17:40 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, тот выразил намерение поучаствовать в саммите БРИКС, несмотря на проблемы со здоровьем. Путин рассказал об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.

«Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — рассказал Путин.

«Я, правда, сказал ему, что это будет 04:00 только по местному времени — как-то негуманно, — добавил президент РФ. — Но он все-таки настаивает: „Нет, я хочу лично принять участие хотя бы по видеоконференции“. „Хочу передать вам от него самые лучшие пожелания“, — обратился Путин к Си Цзиньпину.

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