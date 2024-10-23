0
0
97
НОВОСТИ

Глава МИД Эстонии предложил православной церкви отделиться от Московского патриархата

18:17 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии требуют от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. С заявлением об этом выступил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Учитывая географическое положение, исторический опыт и нынешнюю реальность, Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату», — приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Министр выступил с предложением внести изменения в закон о церкви, чтобы исключить отношения с любой иностранной организацией, которая представляет угрозу для общественного или конституционного порядка в Эстонии, какой он считает Московский патриархат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 23.10.2024
Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах между РФ и Турцией - Эрдоган
0
52
18:42 23.10.2024
В Ростехе призвали усовершенствовать подходы к целевому обучению
0
76
18:35 23.10.2024
В Казани в рамках саммита БРИКС проходит встреча лидеров России и Турции
0
105
17:47 23.10.2024
Актриса Светлана Пермякова посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
0
152
17:40 23.10.2024
Террористы напали на объект аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре
0
185
17:12 23.10.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 280 человек и 3 танка — Минобороны РФ
0
205
17:00 23.10.2024
Договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном вскоре будет подписан — Путин
0
234
16:32 23.10.2024
БРИКС поддерживает принятие в ООН Палестины в границах 1967 года
0
275
16:12 23.10.2024
Лидеры БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе Совбеза
0
323
16:00 23.10.2024
Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году
0
271

Возврат к списку