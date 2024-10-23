Глава МИД Эстонии предложил православной церкви отделиться от Московского патриархата

18:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии требуют от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. С заявлением об этом выступил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Учитывая географическое положение, исторический опыт и нынешнюю реальность, Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату», — приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Министр выступил с предложением внести изменения в закон о церкви, чтобы исключить отношения с любой иностранной организацией, которая представляет угрозу для общественного или конституционного порядка в Эстонии, какой он считает Московский патриархат.