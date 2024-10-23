Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах между РФ и Турцией - Эрдоган

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усилия по нормализации межбанковских транзакций между Турцией и Россией продолжаются. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.

«Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах. В связи с этим для создания механизма наши министерства финансов, центральные банки находятся в контакте. Началась работа между нашими министерствами торговли», — сказал он.