Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах между РФ и Турцией - Эрдоган
19:00 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Усилия по нормализации межбанковских транзакций между Турцией и Россией продолжаются. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.
«Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах. В связи с этим для создания механизма наши министерства финансов, центральные банки находятся в контакте. Началась работа между нашими министерствами торговли», — сказал он.
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