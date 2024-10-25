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Моди и Шольц считают, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине неприемлемо

19:40 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили о неприемлемости применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам межправительственных индийско-германских консультаций, которые прошли в рамках визита Шольца в Нью-Дели.

В контексте конфликта на Украине «они разделили мнение о том, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы». «Они подчеркнули важность соблюдения международного права и в соответствии с Уставом ООН подтвердили, что все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства», — говорится в документе.

Моди и Шольц отметили негативные последствия продолжающегося украинского кризиса для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. Они подтвердили необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН.


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