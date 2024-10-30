Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
14:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что повторное покушение на него может произойти в ближайшие недели или месяцы.
«Я опасаюсь, что подобная атака может произойти ближайшие недели или месяцы. Но нам нельзя дать себя запугать», — сказал он в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Словацкий политик отметил, что ему иногда кажется, что многие в Европе разочарованы тем, что он «вернулся назад в реальную политическую жизнь в относительно хорошем состоянии».
Фицо согласился с телеведущей, что «в Словакии после парламентских выборов в сентябре 2023 года создавалась атмосфера, что любой, кто выступает против единственного обязательного политического мнения, должен быть отстранен от политической жизни».
По его словам, в Словакии сложилась тревожная атмосфера. «Оппозиция до сих пор раздувает ситуацию, что мы какая-то мафия, что мы какие-то убийцы, что мы какие-то агенты [президента РФ Владимира] Путина, и распространяют подобную ерунду», — подчеркнул он.
«Я верю и очень убежден в том, что в скором времени здравый смысл возобладает и что мы по-другому посмотрим на тот военный конфликт, который сегодня происходит на Украине. Вы знаете, что я один из тех людей, которые имеют свое мнение по этому конфликту», — заключил Фицо.
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