ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который распространяет на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступления.

Документ был внесен в Госдуму группой парламентариев в июле, в первом чтении депутаты приняли его в начале октября. Новыми нормами дополняется статья 104.1 Уголовного кодекса РФ (конфискация имущества), которая устанавливает особенности принудительного безвозмездного изъятия и обращение в собственность государства имущества на основании обвинительного приговора. Так, конфискация денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступления, будет грозить виновным в организации незаконной миграции. При этом уточняется, что конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.