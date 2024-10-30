ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
14:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который распространяет на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступления.
Документ был внесен в Госдуму группой парламентариев в июле, в первом чтении депутаты приняли его в начале октября. Новыми нормами дополняется статья 104.1 Уголовного кодекса РФ (конфискация имущества), которая устанавливает особенности принудительного безвозмездного изъятия и обращение в собственность государства имущества на основании обвинительного приговора. Так, конфискация денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступления, будет грозить виновным в организации незаконной миграции. При этом уточняется, что конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.
НОВОСТИ
- 14:12 30.10.2024
- Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков
- 14:00 30.10.2024
- Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
- 13:32 30.10.2024
- ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
- 13:20 30.10.2024
- Майнинг запретят в ряде регионов РФ в ближайшее время — замглавы Минэнерго
- 13:05 30.10.2024
- Средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа
- 13:00 30.10.2024
- Президент Грузии вызвана на допрос из-за ее заявлений о фальсификации выборов
- 12:32 30.10.2024
- Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года — глава «Укрэнерго»
- 12:20 30.10.2024
- В РФ нужно построить сеть ключевых логистических центров — поручение Путина
- 12:05 30.10.2024
- Развитие энергосистемы РФ должно опережать спрос в регионах — Мишустин
- 12:00 30.10.2024
- Иностранные разведки пытаются обеспечить поставки оружия из Венгрии на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать