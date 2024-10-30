Средние потребительские цены на бензин в РФ за неделю выросли на 11 коп – Росстат
19:15 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России с 21 по 28 октября 2024 года выросли на 11 коп. — до 59,08 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 10 коп. и составили 53,77 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 7 коп. — до 59,02 руб. за литр, Аи-98 — на 28 коп., до 80,26 руб. за литр.
Средняя стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 24 коп., до 67,45 руб. за литр.
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