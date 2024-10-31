Пугать лидеров международным судом стало новым «демократическим» трендом — Лукашенко
13:05 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тактика Запада пугать глав суверенных государств Международным уголовным судом стала новым «демократическим» трендом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, налицо крах всех постулатов демократии из-за действий властей западных стран. «Какими демократическими ценностями можно объяснить происходящее на Ближнем Востоке и то, что произошло на Украине? Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого, к примеру, США и его сателлиты сочтут угрозой для национальной безопасности? Любого — от политического и общественного деятеля до бизнесмена, ученого или журналиста. Или новый „демократический“ тренд — пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств», — сказал Лукашенко.
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