Обстановка требует от КНДР совершенствовать готовность к ответному ядерному удару — МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, текущая ситуация требует от Пхеньяна совершенствовать готовность к ответному ядерному удару. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Нынешняя обстановка, а также перспективные угрозы и вызовы, как никогда требуют от нас усиливать наши современные стратегические ядерные вооружения, наступательные ядерные вооружения, а также усовершенствовать нашу готовность к ядерному ответному удару. Еще раз заверю, что наша страна ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил», — сказала она.