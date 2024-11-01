ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе — агентство Maan
19:20 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС отвергло инициативу посредников на непрямых переговорах с Израилем по соглашению между сторонами конфликта в Газе о временном прекращении огня и обмене ограниченного количества заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев, так как это предложение не предусматривает выполнения основных требований радикальной группировки. Об этом сообщило близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan.
Как указал представитель радикалов, «выдвинутые предложения не отвечают насущным гуманитарным потребностям палестинского народа, не включают восстановление инфраструктуры или возобновление нормальной деятельности контрольно-пропускных пунктов, особенно КПП „Рафах“ на границе Газы с Египтом». По его словам, ХАМАС, которое ознакомилось с идеями посредников, подтвердило свою позицию, что палестинцы «добиваются постоянного прекращения огня, полного вывода [израильских] оккупационных войск из сектора и снятия блокады анклава, возвращения перемещенных лиц в свои дома и заключения всеобъемлющего соглашения об обмене» заложников на палестинских заключенных.
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