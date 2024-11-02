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На ликвидацию последствий наведения власти Испании отправят в Валенсию еще 5 тыс военных

14:30 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании направят в автономное сообщество Валенсия дополнительно 5 тыс. военных для помощи в преодолении последний наводнений. Об этом заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес.

«Правительство Испании немедленно приступит к этой отправке, — сказал он. — Сегодня в провинцию Валенсия прибудут дополнительные 4 тыс. военнослужащих из воинских частей, а остальные 1 тыс. военнослужащих прибудут завтра утром». «Это крупнейшее развертывание вооруженных сил, которое было произведено в Испании в мирное время», — добавил премьер.

Санчес также пообещал направить в Валенсию еще 5 тыс. сотрудников гражданской гвардии и национальной полиции.

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