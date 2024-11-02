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NYT: Еще один срок Трампа навредит климату, разрушит альянсы и усилит автократов

16:10 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редколлегия газеты The New York Times призвала американских граждан голосовать против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах.

«Вы уже знаете Дональда Трампа. Он не способен руководить. Понаблюдайте за ним. Прислушайтесь к тем, кто хорошо его знает. Он пытался подорвать выборы и остается угрозой для демократии, — говорится в опубликованном материале. — Еще один срок Трампа навредит климату, разрушит альянсы и усилит автократов. Американцы должны требовать лучшего. Голосуйте».

Авторы статьи также утверждают, что в случае победы Трамп станет использовать рычаги власти «для преследования своих оппонентов», будет проводить «жестокую политику массовых депортаций», осложнит положение бедных американцев и представителей среднего класса.

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