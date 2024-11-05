Почти четверть россиян хотя бы раз играли в азартные игры на деньги — опрос
12:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти четверть россиян признались, что хотя бы раз играли в азартные игры на деньги. При этом азартными себя считают только 18% опрошенных, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер», поступившие в распоряжение ТАСС.
Согласно результатам опроса, почти четверть (23%) жителей России хотя бы раз играли в азартные игры на деньги. «Большинство россиян (77%) говорят, что никогда не играли в азартные игры, 18% играли раньше, но больше этого не делают, а 5% признаются, что имеют подобное увлечение сейчас», — говорится в результатах исследования.
Среди тех, кто играет в настоящее время, более трети предпочитают офлайн-варианты, а каждый пятый играет онлайн. При этом абсолютное большинство (93%) уверены, что могут бросить это увлечение в любой момент.
Самые популярные игры среди действующих игроков — лотереи (40%), покер, карточные игры (38%), а также игры со случайными числами (21%).
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