Почти четверть россиян хотя бы раз играли в азартные игры на деньги — опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти четверть россиян признались, что хотя бы раз играли в азартные игры на деньги. При этом азартными себя считают только 18% опрошенных, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер», поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно результатам опроса, почти четверть (23%) жителей России хотя бы раз играли в азартные игры на деньги. «Большинство россиян (77%) говорят, что никогда не играли в азартные игры, 18% играли раньше, но больше этого не делают, а 5% признаются, что имеют подобное увлечение сейчас», — говорится в результатах исследования.

Среди тех, кто играет в настоящее время, более трети предпочитают офлайн-варианты, а каждый пятый играет онлайн. При этом абсолютное большинство (93%) уверены, что могут бросить это увлечение в любой момент.

Самые популярные игры среди действующих игроков — лотереи (40%), покер, карточные игры (38%), а также игры со случайными числами (21%).