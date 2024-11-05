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На Украине из института в Липцах утрачено 68 источников ионизирующего излучения — МО РФ

13:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Согласно докладу секретаря Совета национальной безопасности Украины, из Института метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области пропали 68 источников ионизирующего излучения, что классифицируется как «радиационная авария». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Особую настороженность вызывает представленный на слайде доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру [Украины Денису] Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области. В докладе отмечено, что утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария», — сказал он.

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