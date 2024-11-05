Польша не может найти средства, чтобы остановить подорожание электроэнергии — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское министерство климата и охраны окружающей среды пока не может изыскать средства для того, чтобы сохранять в 2025 году цены на электричество для граждан в «замороженном» состоянии. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По этим данным, для того, чтобы избежать повышения тарифов на электроэнергию для частных потребителей, необходимо изыскать около 5-6 млрд злотых (приблизительно $1,25 — 1,5 млрд). При этом в бюджете на эту цель заложено лишь 2 млрд злотых (около $500 млн).

При действующем в настоящее время режиме «замороженных» цен каждое домохозяйство оплачивает первый мегаватт по льготной цене в 500 злотых (около $125). При превышении этого лимита платить приходится уже 623 злотых (более $155). Льготный режим действует до конца этого года.

Стоимость электроэнергии в Польше сейчас является одной из самых высоких в Евросоюзе.

По данным за март этого года, 11% всех польских домохозяйств относились к «энергетически бедным», то есть не могли удовлетворить свои основные потребности в освещении и обогреве жилищ из-за высоких цен. Еще 3% находились в «группе риска».