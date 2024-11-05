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НОВОСТИ

НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и РФ — МО Белоруссии

16:12 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение военного присутствия НАТО у границ Союзного государства и увеличение военных расходов свидетельствуют о том, что блок фактически готовится к вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя. Поэтому управляемый Соединенными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказал Куприянюк, слова которого приводит «Белорусская военная газета».

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