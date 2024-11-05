Закон 1991 г. о языках РФ нуждается в переработке — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере, отметив, что закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

«Закон „О языках народов Российской Федерации“ был принят еще в 1991 году и, очевидно, нуждается в существенной переработке: от создания официального реестра этих языков — до приведения закона в четкое соответствие с современными реалиями, действующим законодательством», — сказал Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. — Прошу администрацию президента и совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект Основ государственной политики по этому направлению».