Рыночная стоимость Nvidia превысила $3,6 трлн после победы Трампа на выборах в США
12:05 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рыночная стоимость американской корпорации Nvidia превысила $3,6 трлн после победы республиканца Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, на фоне резкого роста цены акций Nvidia стала самой дорогой компанией в мире и первой в истории, чья рыночная стоимость превысила этот показатель. Акции корпорации после выборов подорожали на 2,2% на ожиданиях того, что возвращение Трампа в Белый дом ознаменуется снижением налогов и смягчением финансового регулирования. На момент закрытия торгов в четверг стоимость Nvidia оценивалась в $3,65 трлн, превысив рекорд капитализации компании Apple в $3,57 трлн, установленный 21 октября. На этом фоне аналитики прогнозируют увеличение квартальной выручки Nvidia на 80%, до $32,9 млрд, в преддверии публикации ее отчета 20 ноября.
Акции Apple выросли на 2,1% после победы Трампа, рыночная стоимость компании составила $3,44 трлн. Бумаги корпорации Microsoft подорожали на 1,25%, а ее капитализация почти достигла $3,16 трлн.
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