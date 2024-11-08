0
0
47
НОВОСТИ

Рыночная стоимость Nvidia превысила $3,6 трлн после победы Трампа на выборах в США

12:05 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыночная стоимость американской корпорации Nvidia превысила $3,6 трлн после победы республиканца Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, на фоне резкого роста цены акций Nvidia стала самой дорогой компанией в мире и первой в истории, чья рыночная стоимость превысила этот показатель. Акции корпорации после выборов подорожали на 2,2% на ожиданиях того, что возвращение Трампа в Белый дом ознаменуется снижением налогов и смягчением финансового регулирования. На момент закрытия торгов в четверг стоимость Nvidia оценивалась в $3,65 трлн, превысив рекорд капитализации компании Apple в $3,57 трлн, установленный 21 октября. На этом фоне аналитики прогнозируют увеличение квартальной выручки Nvidia на 80%, до $32,9 млрд, в преддверии публикации ее отчета 20 ноября.

Акции Apple выросли на 2,1% после победы Трампа, рыночная стоимость компании составила $3,44 трлн. Бумаги корпорации Microsoft подорожали на 1,25%, а ее капитализация почти достигла $3,16 трлн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 08.11.2024
США при Трампе выйдут из конфликта на Украине — Орбан
0
39
12:00 08.11.2024
Шри-Ланка может отказаться от передачи РФ и Индии управления аэропортом MRIA — СМИ
0
82
11:32 08.11.2024
ЕС без США не сможет в одиночку финансировать конфликт на Украине — Орбан
0
146
11:20 08.11.2024
Премьер Польши отрекся от своих слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
0
169
11:05 08.11.2024
Информацию о базе разведбеспилотников Финляндии у границ РФ нужно проверить — Песков
0
189
11:00 08.11.2024
Нетаньяху надеется на восстановление тесного сотрудничества с Трампом — Politico
0
174
10:32 08.11.2024
В Саратове выбиты стекла в жилом доме в результате атаки БПЛА
0
262
10:20 08.11.2024
США и Иран могут заключить дипломатическую сделку при Трампе — WSJ
0
279
10:05 08.11.2024
Группу мобилизованных украинцев привезли под конвоем на позиции ВСУ у Сватова ЛНР
0
297
10:00 08.11.2024
Почти 90% детей изучают школьные предметы через материалы учителей-блогеров — исследование
0
290

Возврат к списку