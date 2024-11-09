РФ является крупнейшим поставщиком продукции АПК в страны Африки — Минсельхоз
18:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия является крупнейшим поставщиком продукции агропромышленного комплекса в страны Африки с долей более 14% от африканского продовольственного импорта. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
«Россия является крупнейшим поставщиком продукции агропромышленного комплекса в страны Африки. В физическом выражении с долей более 14% от всего объема африканского продовольственного импорта», — сказал Увайдов.
Он отметил, что в том числе на поставки из России приходится более трети импорта странами Африки пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, а также 11% соевого масла. «Таким образом, Россия выступает надежным гарантированным поставщиком базовых сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающих продовольственную безопасность африканских стран», — подчеркнул он.
В то же время, по его словам, потенциал сотрудничества еще полностью не раскрыт. «Помимо зерновых, растительных масел мы можем расшить поставки мясной, молочной, рыбной продукции, а также рядом других видов вкусной, качественной российской сельхозпродукции», — рассказал замминистра.
«Товарооборот увеличился на 19%, превысил уже $8 млрд. В текущем году позитивная динамика сохраняется. За первые девять месяцев этого года взаимная торговля выросла еще на 7,5%. Да, есть ряд сложностей, сложностей в расчетах, но мы успешно преодолеваем и думаю, что, когда одна сторона и вторая сторона совместно работают, все получается. Мы готовы и дальше вносить существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности стран Африки», — добавил Увайдов.
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