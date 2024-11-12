Иран призывает Трампа пересмотреть «политику максимального давления» на Тегеран — кабмин
13:20 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран призывает избранного президента США Дональда Трампа отказаться от своей враждебной политики в отношении Тегерана, которую он проводил во время первого срока на посту главы государства. Об этом заявила на еженедельном брифинге представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
«Политика максимального давления на Иран, которую проводил Дональд Трамп, потерпела полную неудачу. Мы предлагаем правительству Трампа пересмотреть свою ошибочную политику. Правительство разрабатывает различные стратегии экономического реагирования [на возможные новые ограничения со стороны США] и стремится полностью обеспечить национальные интересы в соответствии с высокими идеалами Исламской революции», — сказала она.
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