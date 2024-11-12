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Володин сообщил Путину, что лидеры всех фракций ГД поддержали его видение мироустройства

14:12 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лидеры всех фракций Думы поддерживают видение главы государства в вопросах мирового устройства и построения многополярного мира.

«Только что разговаривал с президентом, выходил из зала. <…> Мы буквально вчера со всеми руководителями фракций, обсуждая сегодняшнее пленарное заседание, говорили как раз о Валдайском форуме, о выступлении президента. Руководители фракции все высказались в поддержку видения президента мирового устройства, построение многополярного справедливого мира. <…> Рассказал об этом нашему президенту», — сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, президент высказал слова благодарности лидерам фракций и всем депутатам за позицию. «Это очень важно не только в сегодняшней обстановке, это важно для построения будущего миропорядка, для построения безопасного, справедливого мира. Коллеги, спасибо от лица президента», — отметил Володин, обращаясь к депутатам.

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