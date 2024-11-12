Чемпионат мира по самбо состоялся в столице Казахстана при поддержке «Роснефти»
16:45 12.11.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Медали на турнире смогли завоевать атлеты из 25 стран. Впервые на мировом первенстве выступала сборная Мальдивской Республики. Успешное выступление спортсменов из Венесуэлы, Мексики, Филиппин, Камеруна, Марокко и Гвинеи подтвердило, что самбо как вид спорта набирает популярность на всех континентах Земли.
«Роснефть» с 2013 года является генеральным спонсором Международной федерации самбо и за более чем 10 лет поддержала проведение десятков турниров как российского, так и международного уровня. Компания активно развивает массовый и профессиональный спорт в РФ. В регионах, где работают предприятия «Роснефти», она возводит многофункциональные спорткомплексы и площадки, ледовые арены, а также организует спортивные соревнования по разным дисциплинам для атлетов разных возрастов.
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